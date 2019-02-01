В Баку состоялась церемония награждения в честь Дня молодежи Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось торжественное открытие фестиваля “Gəncliyin səsi” (“Голос молодости”), организованного Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN) и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Фестиваль проходит с 1 по 5 февраля и посвящен Дню молодежи Азербайджана.

В 1997 году общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Фестиваль проводится в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На открытии фестиваля в фойе центра была представлена выставка изделий ручных работ молодежи. Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев в своем выступлении отметил, что государством созданы все условия для молодежи для раскрытия потенциала и реализации идей, молодежь является движущей силой общества и принимает активное во всех сферах жизнедеятельности страны, добивается значимых успехов в республике и на международной арене. Главная цель фестиваля, который проводится с 2016 года, - выявление талантливой молодёжи, поддержание и поощрение их творческого поиска, достижений, знаний и умения, формирования инновационного мышления.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев отметил, что в стране широко развито волонтерское движение, представители молодежи активно участвуют в мероприятиях, проводимых в различных сферах. Фестиваль охватывает различные регионы республики. При содействии организации ASAN Könüllüləri фестиваль будет проведен в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Губе, Имишли и Масаллы.

В рамках фестиваля будут представлены концертные программы, пройдут встречи, организованы фото- и художественные выставки, показ театральных постановок и демонстрация фильмов с участием молодежи в различных сферах культуры.

Далее за успешную деятельность в 2018 году в различных областях представителям молодежи были вручены почетные грамоты Министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие продолжилось концертной программой, в которой выступили талантливые представители молодежи. В их исполнении прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов, представлены танцевальные номера.

(Автор: Вугар Иманов)

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