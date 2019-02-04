Эмин Мусеви стал добрым сказочником (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках нового проекта для детей и подростков «Час чтения» прошла встреча с директором ASAN Радио 100 FM, теле- и радиоведущим Эмином Мусеви, сообщает Trend Life.

Встреча в Baku Book Center получилась очень интересной и запоминающейся. Эмин Мусеви побеседовал с детьми на различные темы, почитал вместе с ними отрывки из сказок и произведений азербайджанской литературы.

Книга – это целый мир. В нашей современной жизни дети знакомятся с первой книгой в очень раннем возрасте, и читать начинают намного раньше, чем их предыдущие поколения. Но, к сожалению, это не означает, что ребенок будет любить читать и в дальнейшем проявит особый интерес к книге. Современные технологии так крепко окутали нашу жизнь, что книгам отводится в ней все меньше и меньше места. Как же привлечь внимание детей к книгам, когда для них так просты и увлекательны планшеты, телефоны и компьютеры? Можно ли привить ребенку любовь к чтению?

Любовь к чтению открывает ворота в мир и предоставляет неограниченные возможности для изучения других людей, мест и идей. Маленькие дети любят книги, для них это - развлечение, интересные истории, красивые картинки и просто успокаивающий звук маминого голоса. Книги для самых маленьких обязательно должны содержать красочные иллюстрации и короткие понятные истории. Сейчас книги для самых юных читателей - нередко выполняют еще и функцию игрушек. В этом нет ничего плохого, ведь такие книги-игрушки приучают ребенка к тому, что любая книга - интересный мир, наполненный приключениями.

Книга не только помогает получать знания и грамотно писать, но и развивает правильную, глубокую, красивую речь, память, способствует творчеству и воображению. Причем для того, чтобы стать более эрудированным, ребенку не обязательно читать только научную литературу, ведь и с художественных книг он может почерпнуть много полезной информации. Грамотно подобранная книга – это первая ступенька к развитию интеллекта и расширению кругозора. Малыш пока знает не очень много, его багаж знаний еще слишком мал. Слушая волшебные истории и сказки, дети узнают что-то новое, переживают самые разные ситуации, в которых оказываются сказочные персонажи, погружается в придуманный автором мир, размышляет и фантазирует над прочитанным.

Желание родителей вырастить читающего ребёнка естественно и объяснимо. К сожалению, так бывает, что даже в читающей семье дети не всегда любят книги. К сожалению, часть родителей отождествляют вопросы "как привить любовь к литературе?" и "как заставить ребенка читать?", и именно в этом их большая ошибка. Научить любить книги "из-под палки" нельзя, ведь принуждение не поспособствует выработке полезной привычки читать, а вызовет только желание сопротивляться родительским указкам. Дети, которых заставляют читать путем ультиматумов и приказов, вряд ли в отсутствие родителей возьмут книгу в руки, так как чтение в них будет ассоциироваться не с досугом и отдыхом, а с наказанием. Поэтому для того, чтобы привить любовь к книгам, нужно действовать мягко и неспешно, помогая малышу постепенно открыть для себя удивительный мир художественной литературы.

Читайте с рождения, сделайте покупку книги приключением, пусть литературу выбирает ребёнок, сделайте чтение игрой, учите стихи… - это лишь несколько советов.

(Автор: Вугар Иманов)

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