Солист московского театра "Геликон-опера" о непримиримой вражде и преданной любви в Баку

7 марта 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 16 марта состоится спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы.

В целях усиления профессионального уровня спектакля, руководством театра для исполнения партии графа ди Луны приглашен ведущий солист московского театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов вокалистов Максим Перебейнос.

Партию Леоноры будет исполнять ведущая солистка Сербского национального оперного театра, лауреат международных конкурсов вокалистов Ясмина Трумбеташ. Следует отметить, что Ясмина Трумбеташ является одновременно и директором оперной труппы Сербского оперного театра.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Рюиса) и солисты Нина Макарова (партия Азучены), Тялят Гусейнов (партия старого цыгана) и другие.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

"Трубадур" - опера о непримиримой вражде и преданной любви, опера острых контрастов, бурных столкновений и сильных чувств, свойственных романтической драме. Уже более 160-ти лет это произведение Джузеппе Верди остаётся одним из самых популярных в мире. В первую очередь благодаря необычайной музыке, которая богата красивыми, свободно льющимися мелодиями, близкими к народным напевам. Воплощая судьбы и переживания героев, композитор большое внимание уделил жизненному фону разворачивающихся событий. Очень колоритно выписаны, очерчены в рельефных, запоминающихся хорах образы цыган, монахов, солдат и приближённых графа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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