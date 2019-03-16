В Baku Crystal Hall открылась грандиозная юбилейная выставка Сакита Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конференц-зале Baku Crystal Hall состоялось торжественное открытие выставки всемирно известного художника Сакита Мамедова, посвященная 60-летию маcтера киcти, сообщает Trend Life.

Имя известного азербайджанского художника, основоположника стиля опализма Сакита Мамедова хорошо известно любителям живописи далеко за пределами нашей страны. Одно только перечисление его регалий и международных наград говорит о невероятном мастерстве этого художника. Его работы выставляются во многих престижных галереях мира, он участник выставок в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии, Австралии, более 70 странах. Произведения художника находятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

На открытии вечера вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев и другие отметили огромный вклад Сакита Мамедова в развитии национального искусства и ее пропаганды за рубежом. Сегодня такие таланты - лицо нации, олицетворяющие прекрасное творение человека - живопись.

В экспозиции представлено более 150 работ мастера и его учеников. Искусство художника яркое и жизнеутверждающее, оно несет свет и радость. Произведения - разные, но всех их объединяют опаловые краски – нежно-розовые и голубые, у них нет четких границ, они плавно переходят друг в друга и создают впечатление единого светящегося образа. Много картин, изображающих женщин.

"У меня всегда было много учеников. Я включаю их работы в свои экспозиции. Думаю, это их стимулирует и поощряет. Известно, что первые шаги бывают самыми трудными, поэтому и стараюсь поддержать их. Знаете, я никогда не показываю перед учениками свое превосходство, стараюсь быть для них близким другом. Мне никто не помогал, я родился в простой рабочей семье и сам становился на ноги. Но если ты можешь помочь тому, кто в этом нуждается, почему бы и нет. Я не беру плату со своих учеников. Сам даю им холсты и краски, организовываю для них выставки. Деньги для меня не главное. Прежде всего, я хочу, чтобы молодые художники работали и развивались", - говорит Сакит Мамедов, который и по сей день находится в творческой поиске.

"Человек всю жизнь должен искать и стремиться к развитию. Неправильно говорить, что ты окончательно нашел свой стиль и можешь быть спокойным. То, что я уже умею, это пройденный этап, поэтому я стараюсь найти что-то новое. А награды - прежде всего, это оценка твоего труда, признание, если хотите. Главная награда для меня - это талант, которым наградил меня Создатель, без него я бы не состоялся как художник ", - говорит мастер, у которого в Баку действует свой музей, уникальный в своем роде храм культуры и искусства.

Выставка продлится до 25 марта.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии. В честь юбилея Европейской академией естественных наук (ЕАЕН) изготовлена юбилейная марка, а из серии "Великие люди" Академии решением Европейского научного сообщества изготовлена медаль "Сакит Мамедов". Он также обладатель национальных золотых медалей "Сын отечества" и премии "Деде Горгуд", награжден золотыми медалями и орденами Сербии, Турции, Германии, России, Италии Франции, Китая, Португалии и т.д., среди которых – "Шпитцвег", "Леонардо да Винчи", "Моцарт", "Святой Георгий", "Большая золотая рыцарская звезда", "Золотая звезда", "Золотой ангел", "Золотая корона", "Честь Европы", Креста Александра "За заслуги", "Орден Дружбы", "Звезда сенатора Международного рыцарского союза", "Императора Александра I", "Вера", престижной российской премии "Человек тысячелетия". Автор более 10 книг (каталогов).

(Автор: Вугар Иманов)

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