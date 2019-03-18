В Баку почтили память Хана Шушинского (ФОТО)

18 марта 2019 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное 40-летию со дня смерти народного артиста, великого исполнителя мугама Исфендияра Аслан оглу Джаваншира, известного в народе как Хан Шушинский (1901-1979), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Память ханенде почтили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В своем выступлении на мероприятии председатель парламентского комитета по культуре, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о жизни и творческой деятельности мастера мугама. Было отмечено, что Хан Шушинский учился у известного исполнителя мугама Ислама Абдуллаева, в совершенствовании его мастерства в дальнейшем большую роль сыграли Джаббар Гарьягдыоглу и Сейид Шушинский.

Обладатель сильного голоса с широким диапазоном, Хан Шушинский мастерски пел все мугамы. Хан Шушинский как настоящий творческий деятель обогатил национальную музыкальную сокровищницу новыми песнями.

Он был автором многих песен, в том числе и очень популярных – "Qəmərim", "Şuşanın dağları", "Ay gözəl", а также великолепным исполнителем песни "Qara göz" Узеира Гаджибейли.

В 1960-е годы Хан Шушинский организовал "Мугамную студию" при Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Музыкальном училище имени А. Зейналлы (ныне - Бакинский музыкальный колледж).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Пробуждение": совместный проект Алима Гасымова и французского музыканта (ФОТО)
Культура 9 марта 15:11
Там, где живет мугам - звонкие голоса азербайджанских вокалистов (ФОТО)
Культура 7 марта 12:27
Альбом Гочага Аскерова продан в Европе тиражом 200 тысяч экземпляров
Культура 19 февраля 11:27
В Азербайджане разработаны новые законопроекты в сфере культуры
Общество 18 февраля 20:36
Праздник Новруз и наш мир мугама
Культура 11 февраля 16:27
Азербайджанская культура вызвала восторг в Египте (ФОТО)
Культура 6 февраля 17:58
Лента новостей
Moody's прокомментировало качество корпоративного управления в банках СНГ
Финансы 22:59
Премьер Нидерландов сообщил, что мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестны
Европа 22:58
Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
Общество 22:45
Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте
Европа 22:15
Спикер Палаты общин выступил против нового голосования по сделке о Brexit
Европа 22:02
"Лукойл" высоко оценивает инвестиционную среду в Азербайджане
Энергетика 21:36
Помпео заявил, что переговоры с КНДР по ядерной проблеме будут продолжены
США 21:12
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В мире 20:44
Азербайджан значительно увеличил импорт автомобилей
Бизнес 20:42