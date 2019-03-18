В Баку почтили память Хана Шушинского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное 40-летию со дня смерти народного артиста, великого исполнителя мугама Исфендияра Аслан оглу Джаваншира, известного в народе как Хан Шушинский (1901-1979), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Память ханенде почтили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В своем выступлении на мероприятии председатель парламентского комитета по культуре, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о жизни и творческой деятельности мастера мугама. Было отмечено, что Хан Шушинский учился у известного исполнителя мугама Ислама Абдуллаева, в совершенствовании его мастерства в дальнейшем большую роль сыграли Джаббар Гарьягдыоглу и Сейид Шушинский.

Обладатель сильного голоса с широким диапазоном, Хан Шушинский мастерски пел все мугамы. Хан Шушинский как настоящий творческий деятель обогатил национальную музыкальную сокровищницу новыми песнями.

Он был автором многих песен, в том числе и очень популярных – "Qəmərim", "Şuşanın dağları", "Ay gözəl", а также великолепным исполнителем песни "Qara göz" Узеира Гаджибейли.

В 1960-е годы Хан Шушинский организовал "Мугамную студию" при Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Музыкальном училище имени А. Зейналлы (ныне - Бакинский музыкальный колледж).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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