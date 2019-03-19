Бахар гызы, Кёса и Кечал на празднике Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Хатаинском районе Баку отметили праздник Новруз. Праздничное мероприятие было организовано со стороны Исполнительной власти Хатаинского района и при поддержке Главного управления культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В ходе концертной программы выступили исполнители – Нихат Малик, Рахман Мирзазаде, Наиля Имран, Магомед Джавадов, Гаджар Акпер, Ильгар Садыхов, Салим Аббасов, Орхан Исазаде, Назрин Масмалиева, Али Вахидоглу, группы "İnci" и "As".

Артисты подготовили для публики интересные и зажигательные композиции. Зрители пели и танцевали вместе с исполнителями. Каждая композиция была встречена бурными аплодисментами.

Особую праздничную атмосферу мероприятию придали главные персонажи праздника Новруз Бахар гызы, Кёса и Кечал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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