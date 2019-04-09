Новый проект The Voice по-азербайджански

9 апреля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта – The Voice ("Səs"/"Голос"), сообщили Trend Life в отделе по связям с общественностью ITV.

Компания "Talpa Global B.V" является автором такого известного проекта как The Voice.

Был подписан договор о сотрудничестве между İTV и компанией "Talpa Global B.V", согласно которому основной проект компании с нового сезона будет транслироваться на Общественном телевидении.

Вначале проект "Səs" – азербайджанская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, будет проведен среди детей, а затем и среди взрослых исполнителей.

В ближайшее время общественности будет представлена подробная информация о кастингах и другие сведения.

(Автор: Джани Бабаева )

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