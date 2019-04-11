Чингизу Абдуллаеву вручен орден "Шараф" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Клубе "Встреча с интересными людьми" при Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде состоялась встреча с секретарем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Чингизом Абдуллаевым, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Мероприятие было посвящено 60-летию писателя.

В рамках мероприятия министр культуры Абульфас Гараев вручил Азеру Мустафазаде орден "Эмек" второй степени и Чингизу Абдуллаеву орден "Шараф", которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На мероприятии министр культуры Абульфас Гараев отметил, что государство с большой заботой и вниманием относится к деятелям культуры и искусства.

Министр рассказал о плодотворной деятельности Азера Мустафазаде и Чингиза Абдуллаева.

В своем выступлении Чингиз Абдуллаев выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую награду, которой он был удостоен.

"За последние три дня я получил награды шести стран. Однако, для меня самой высокой наградой является орден, присвоенный азербайджанским государством", - сказал народный писатель.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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