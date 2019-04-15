"Эпатажные крохи" появятся в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку второго июня в 12.00 и 15.00 состоится яркое и феерическое представление "L.O.L-2", сообщили Trend Life организаторы показа.

Шоу эпатажных кукол LOL, покорившее многочисленных зрителей, открывает сезон 2019 года абсолютно новой премьерой.

"L.O.L -2" - это совершенно новые куклы и костюмы, новый свет и визуальные спецэффекты, которые просто завораживают детские сердца. Кукла LOL является современной игрушкой, от которой без ума все дети. Чем же так привлекает кукла LOL детей всего мира, почему она так популярна? Возможно, ответ заложен в самом названии куклы. Ведь LOL (Lil Outrageous Littles) расшифровывается как "немного эпатажные крохи". Действительно, кукла LOL – "эпатажная", поэтому Бакинскую публику ждет история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов.

Представление – это фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью. Креативная команда организаторов, зарекомендовавших себя исключительно качественными шоу, приглашает юных зрителей открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для этого представления, множество сюрпризов подготовили организаторы нового шоу "L.O.L-2", интерактивный характер которого вовлечет в действо всех зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера, множество песен и игры – все это приковывает к себе внимание зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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