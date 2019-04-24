"Трубадур" принес успех Фахраддину Керимову в Якутии

24 апреля 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Якутске подведены итоги I Международного фестиваля-конкурса оперных певцов имени Айталины Адамовой, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ysia.ru.

На заключительном мероприятии министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов поблагодарил членов жюри и молодых оперных звёзд.

Министр вручил благодарность главы Якутии народному артисту Азербайджана Фахраддину Керимову, дирижёру-постановщику оперы "Трубадур", премьера которой прошла в рамках фестиваля-конкурса, а также благодарность правительства была вручена ответственному концертмейстеру оперы "Трубадур" Юлии Керимовой.

Отметим, что премьера оперы "Трубадур" состоялась 19 апреля в рамках фестиваля. "Трубадур" - опера Джузеппе Верди в 4 действиях. "Трубадур" - опера о непримиримой вражде и преданной любви, опера острых контрастов, бурных столкновений и сильных чувств, свойственных романтической драме. Уже более 160-ти лет это произведение Джузеппе Верди остаётся одним из самых популярных в мире. В первую очередь благодаря необычайной музыке, которая богата красивыми, свободно льющимися мелодиями, близкими к народным напевам. Воплощая судьбы и переживания героев, композитор большое внимание уделил жизненному фону разворачивающихся событий. Очень колоритно выписаны, очерчены в рельефных, запоминающихся хорах образы цыган, монахов, солдат и приближённых графа.

(Автор: Джани Бабаева.

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