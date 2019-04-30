Денежными премиями награждены победители конкурса "Birpərdəli pyeslər" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре юного зрителя в Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса одноактных пьес, проводимого Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев рассказал о внимание и заботе государства к развитию театральной сферы.

Было отмечено, что о проведении конкурса одноактных пьес было объявлено 11 сентября 2018 года. Основная цель конкурса - расширение репертуара народных театров, стимулирование авторов к созданию литературно-художественных и драматический произведений, значимых с тематической точки зрения, поддержка творчества молодых драматургов, постановка современных спектаклей на основе одноактных пьес, отвечающих эстетическому вкусу зрителей.

Пьесы должны охватывать темы патриотизма, апрельских боев 2016 года, мультикультурализма, духовных ценностей, социально-нравственных проблем, влияния социальных сетей на общество, последствий религиозного радикализма и другие актуальные вопросы.

Произведения оценивала комиссия, в которую вошли известные деятели культуры. 29 пьес оценивались с тематической, художественной и театральной точки зрения.

По итогам конкурса I места удостоена пьеса Фируза Мустафы "Payız meşəsində vals" ("Вальс в осеннем лесу"), на II месте произведение Джавида Зейналлы "Ölümə gedən" ("Идущие на смерть"), на III месте пьеса Севиндж Нуругызы "Al çobanyastığı ləçəkləri" ("Лепестки алой ромашки").

За первое место денежная награда - 2000, второе - 1500, третье - 1000 манатов.

Вагиф Алиев поздравил победителей и пожелал им больших творческих успехов. Было отмечено, что произведения, победившие на конкурсе будут опубликованы в сборнике и поставлены на сцене народных театров.

(Автор: Джани Бабаева)

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