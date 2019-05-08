Свет, рожденный из страданий – жизнь и творчество Джафара Джаббарлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Доме культуры в поселке Шувалан состоялась презентация документального фильма "Zülmdən doğan işıq" ("Свет, рожденный из страданий"), сообщили Trend Life в среду в пресс-службе Управления.

Мероприятия было посвящено 120-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, великого поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы.

На вечере директор Дома-музея Джафара Джаббарлы Гямяр Багирова рассказала о жизни и творческой деятельности писателя.

Выступая от имени съемочной группы фильма, режиссер и автор сценария Бабек Аббасзаде и художественный руководитель Тахир Тахирович рассказали, что документальная лента повествует об участии Джафара Джаббарлы в политических процессах Азербайджанской Демократической Республики, о деятельности в качестве редактора в газете "İstiqlal", а также о неизвестных страницах его жизни.

Далее состоялся показ фильма, который был принят зрителями с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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