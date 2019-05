Определен победитель "Евровидения 2019" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив прошел финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". Вечер открылся парадом финалистов.За победу боролись по 10 участников из двух полуфиналов и 5 стран-основательниц - Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия, а также Израиль как страна-победитель.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступил в финале под номером 20. Авторы композиции "Truth" ("Правда") – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

В финале "Евровидения 2019" выступили: Мальта - Микела Паче с «Chameleon», Албания - Йонида Маличи с «Ktheju tokës», Чехия - группаLake Malawi с «Friend of a Friend», Германия – дуэт S!sters с «Sister», Россия - Сергей Лазарев с «Scream», Дания – Leonora с «Love Is Forever», Сан-Марино - Серхат с «Say Na Na Na», Северная Македония - Тамара Тодевска с «Proud», Швеция - Джон Лундвик с «Too Late for Love», Словения - Зала Краль и Гашпер Шантл с «Sebi», Кипр - Тамта с «Replay», Нидерланды - Дункан Лоуренс с «Arcade», Греция - Катерина Дуска с «Better Love», Израиль - Коби Марими с «Home», Норвегия - группа KEiiNO с «Spirit in the Sky», Великобритания - Майкл Райс с «Bigger Than Us», Исландия - группа Hatari с «Hatrið mun sigra», Эстония - Виктор Крон с «Storm», Беларусь - Зена с «Like It», Франция - Билал Ассани с «Roi», Италия - Алессандро Махмуд с «Soldi», Сербия - Невена Божович с «Круна», Швейцария - Лука Хенни с «She Got Me», Австралия - Кейт Миллер-Хайдке с «Zero Gravity», Испания - Miki с «La venda».

Кроме того, было представлено шоу. Победитель евросонга 2014 года Кончита Вурст исполнил песню «Герои» победителя конкурса 2015 года Монса Зелмерлёва, который исполнил Fuego Элени Фурейра, которая, в свою очередь, спела Dancing lasha tumbai Верки Сердючки, завершивший «Игрушкой» Неты Барзилай – победительницы 2018 года. После этого все четыре артиста присоединились к Гали Атари, чтобы исполнить ее песню 1979 года «Аллилуйя». А также Нета Барзилай с песней «Nana Banana». Впервые на сцене «Евровидения» выступила мировая звезда Мадонна, которая исполнила две песни, среди которых хит Like a Prayer. В этом году композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы в Тель-Авиве. Также зрители первыми услышали трек Мадонны Future из ее нового альбома Madame X.

Кстати, организаторы "Евровидения-2019" решили изменить порядок оглашения результатов в финале, чтобы подольше подержать интригу. Изменения касались порядка объявления смс-результатов голосования. Сначала, как и раньше, национальные жюри всех стран отдало свои голоса, а потом, в зависимости от этого, были оглашены голоса от зрителей. Именно в их очередность решили внести коррективы. Первыми назвали балы для страны, которая набрала меньше всего голосов от членов жюри, потом для тех, кто получил предпоследнее место и так далее. Это значит, что только в самом конце мы узнали, как распределились голоса зрителей между конкурсантами, кто получил больше всего балов от национальных жюри.

Победителем стал Дункан Лоуренс с «Arcade» из Нидерланды. На втором месте - Италия, на третьем – Россия. Азербайджан занял седьмое место.



