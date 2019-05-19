Кто и как голосовал за Азербайджан на "Евровидении 2019" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade», второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с «Soldi», третье - Сергей Лазарев (Россия) с «Scream».
Наш Чингиз Мустафаев выступил с композицией "Truth" ("Правда"), которая написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста. Общий результат суммировался раздельным голосованием профессионального жюри стран и зрителей.
За Азербайджан свои голоса отдали профессиональное жюри: Россия -12, Грузия, Румыния, Литва, Словения -10, Португалия, Мальта, Албания, Греция – 8, Испания, Великобритания, Италия, Ирландия, Израиль -7, Молдова, Кипр, Латвия, Франция - 6, Эстония, Норвегия, Венгрия, Чехия – 5, Северная Македония, Сан-Марино, Австрия, Исландия, Дания – 4, Сербия – 3, Польша, Австралия, Финляндия – 2. Всего - 197 очков. Зрительское голосование – 100 очков. Итого – 297 очков. Чингиз Мустафаев занял седьмое место.
|
Финал
Раздельные голоса телезрителей/жюри
|
Место
|
Телезрители
|
Очки
|
Жюри
|
Очки
|
1
|
293
|
239
|
2
|
264
|
237
|
3
|
244
|
237
|
4
|
243
|
212
|
5
|
212
|
197
|
6
|
Исландия
|
186
|
154
|
7
|
Австралия
|
131
|
150
|
8
|
100
|
148
|
9
|
93
|
125
|
10
|
65
|
75
|
11
|
59
|
69
|
12
|
58
|
69
|
13
|
54
|
67
|
14
|
53
|
48
|
15
|
51
|
47
|
16
|
48
|
47
|
17
|
47
|
46
|
18
|
38
|
43
|
19
|
35
|
38
|
20
|
32
|
38
|
21
|
24
|
32
|
22
|
20
|
18
|
23
|
13
|
16
|
24
|
7
|
13
|
25
|
3
|
12
|
26
|
0
|
7
Голоса профессионального жюри Азербайджана: Россия -12, Мальта -10, Северная Македония -8, Албания -7, Греция -6, Италия -5, Словения -4, Кипр-3, Австралия -2, Беларусь -1.
(Автор: Вугар Иманов)
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