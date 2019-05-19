Кто и как голосовал за Азербайджан на "Евровидении 2019" (ВИДЕО)

19 мая 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade», второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с «Soldi», третье - Сергей Лазарев (Россия) с «Scream».

Наш Чингиз Мустафаев выступил с композицией "Truth" ("Правда"), которая написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста. Общий результат суммировался раздельным голосованием профессионального жюри стран и зрителей.

За Азербайджан свои голоса отдали профессиональное жюри: Россия -12, Грузия, Румыния, Литва, Словения -10, Португалия, Мальта, Албания, Греция – 8, Испания, Великобритания, Италия, Ирландия, Израиль -7, Молдова, Кипр, Латвия, Франция - 6, Эстония, Норвегия, Венгрия, Чехия – 5, Северная Македония, Сан-Марино, Австрия, Исландия, Дания – 4, Сербия – 3, Польша, Австралия, Финляндия – 2. Всего - 197 очков. Зрительское голосование – 100 очков. Итого – 297 очков. Чингиз Мустафаев занял седьмое место.

Финал

Раздельные голоса телезрителей/жюри

Место

Телезрители

Очки

Жюри

Очки

1

Норвегия

293

Швеция

239

2

Нидерланды

264

Северная Македония

237

3

Россия

244

Нидерланды

237

4

Италия

243

Италия

212

5

Швейцария

212

Азербайджан

197

6

Исландия

186

Австралия

154

7

Австралия

131

Чехия

150

8

Азербайджан

100

Швейцария

148

9

Швеция

93

Россия

125

10

Сан-Марино

65

Мальта

75

11

Словения

59

Кипр

69

12

Северная Македония

58

Дания

69

13

Сербия

54

Франция

67

14

Испания

53

Исландия

48

15

Дания

51

Греция

47

16

Эстония

48

Норвегия

47

17

Албания

47

Словения

46

18

Франция

38

Албания

43

19

Израиль

35

Эстония

38

20

Кипр

32

Сербия

38

21

Греция

24

Германия

32

22

Мальта

20

Белоруссия

18

23

Белоруссия

13

Сан-Марино

16

24

Чехия

7

Великобритания

13

25

Великобритания

3

Израиль

12

26

Германия

0

Испания

7

Голоса профессионального жюри Азербайджана: Россия -12, Мальта -10, Северная Македония -8, Албания -7, Греция -6, Италия -5, Словения -4, Кипр-3, Австралия -2, Беларусь -1.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российская гимнастка завоевала золото на Чемпионате Европы в Баку в упражнениях с обручем
Общество 15:25
В Баку состоялась церемония награждения команд-победителей Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:22
Команда России в групповых упражнениях завоевала вторую золотую медаль Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку
Общество 13:32
Команда России завоевала золотую медаль Чемпионата Европы в Баку в упражнениях с пятью обручами
Общество 12:53
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 10:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:32
Лента новостей
Российская гимнастка завоевала золото на Чемпионате Европы в Баку в упражнениях с обручем
Общество 15:25
Завтра в Баку до 25 градусов тепла
Общество 15:16
Президент Австрии выступил за досрочные выборы в парламент в сентябре
Европа 15:01
Фаик Агаев прокомментировал итоги "Евровидения 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:59
В Баку состоялась церемония награждения команд-победителей Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:22
НТВ посвятил репортаж Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ВИДЕО)
Общество 14:03
Ferrari отзывает в Китае свыше 2 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности
Китай 13:49
Команда России в групповых упражнениях завоевала вторую золотую медаль Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку
Общество 13:32
Пожарные в Бордо больше 12 часов не могут потушить подземную парковку
Европа 13:08