Кто и как голосовал за Азербайджан на "Евровидении 2019" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade», второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с «Soldi», третье - Сергей Лазарев (Россия) с «Scream».

Наш Чингиз Мустафаев выступил с композицией "Truth" ("Правда"), которая написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста. Общий результат суммировался раздельным голосованием профессионального жюри стран и зрителей.

За Азербайджан свои голоса отдали профессиональное жюри: Россия -12, Грузия, Румыния, Литва, Словения -10, Португалия, Мальта, Албания, Греция – 8, Испания, Великобритания, Италия, Ирландия, Израиль -7, Молдова, Кипр, Латвия, Франция - 6, Эстония, Норвегия, Венгрия, Чехия – 5, Северная Македония, Сан-Марино, Австрия, Исландия, Дания – 4, Сербия – 3, Польша, Австралия, Финляндия – 2. Всего - 197 очков. Зрительское голосование – 100 очков. Итого – 297 очков. Чингиз Мустафаев занял седьмое место.

Голоса профессионального жюри Азербайджана: Россия -12, Мальта -10, Северная Македония -8, Албания -7, Греция -6, Италия -5, Словения -4, Кипр-3, Австралия -2, Беларусь -1.

(Автор: Вугар Иманов)

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