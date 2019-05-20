Подводные сражения Юсифа Гасанбека (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел творческий вечер члена Союза писателей Азербайджана (СПА), поэта, драматурга, переводчика, заслуженного деятеля искусств Юсифа Гасанбека, организованный Международным центром мугама, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, СПА и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.



Ведущий вечера, доктор филологических наук, исследователь Гюльгусейн Казымлы рассказал о творчестве Юсифа Гасанбека автора. Он родился 26 декабря 1932 года в Губе. С детства полюбив море, он мечтал стать моряком, но не смог воплотить в жизнь свою мечту. Ему в 50 лет удалось осуществить свою мечту и написать произведение о море "Подводные сражения", герои которого взяты из реальной жизни. Этот период стал для него началом творческого расцвета.

Председатель СПА, народный писатель Анар Рзаев рассказал о периоде его становления писателем и творческих особенностях. Академик Низами Джафаров проанализировал поэзию писателя, поделился своими мыслями о созданных им литературных произведениях. Было отмечено, что в созданных произведениях Юсифа Гасанбека нашли отражение гуманность, тема моря, экологическая среда, природа человека, которые всегда воспринимаются с большим интересом. Юсиф Гасанбек известен также и как драматург. Его пьесы «Медвежья шуба», «Свет в горах», «Волшебный родник», «Поднимите упавшего» ставились на сценах театров. Отмечались заслуги Юсифа Гасанбека и в развитии детской литературы.

На вечере в сопровождении ансамбля народных инструментов имени Ахсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио в исполнении народных артисток Гюльянаг и Гюльяз Мамедовых, заслуженной артистки Гюлюстан Алиевой, а также молодых ханенде прозвучали песни на слова поэта. Народный артист Эльдост Байрамов прочитал стихи поэта.

Юсиф Гасанбек выразил признательность организаторам и участникам юбилейного вечера, прочитал свои стихи. Литератор сказал, что очень счастлив, потому как может дарить новые произведения читателям, ценящим его творчество и по нынешний день, на более чем 200 написанных им стихов, посвященных родине и ее красоте, сочинили песни такие выдающиеся композиторы, как Ариф Меликов, Рауф Гаджиев, Эльза Ибрагимова, Огтай Кязыми, Рамиз Миришли и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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