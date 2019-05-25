Памяти Фуада Поладова! Хикмет Рагимов как-будто играл последнюю роль…Трогательно до слез…(ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялся показ спектакля "Старый телефон" по произведению Пола Вилларда, сообщает Trend Life.

"Старый телефон" – это трогательная история о том, почему нет ничего важнее доброты. Речь в рассказе идет об отношениях маленького мальчика Пола с оператором Салли, к которому он обращался по любому поводу. Прошли годы, мальчик подрос, и снова захотел связаться с оператором из детства, который дарил утешение ему в детстве. И как мы узнаем, каждый для каждого очень много значил. Невероятно искренняя и теплая история в очередной раз напоминает, что для человека важны не престиж, популярность или богатство - наши сердца согревает доброта и любовь…

Этот вечер был особенный, потому что был посвящен памяти народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, любимого актера миллионов зрителей, уход которого из жизни стал большой потерей для театрального и киноискусства. Режиссер-постановщик Абдулгани Алиев представил произведение в сопровождении азербайджанской музыки и создавалось впечатление, что действие происходит в недалёком прошлом нашего общества, вернее, человека, которого блистательно сыграл Хикмет Рагимов. Актер, который считает своим духовным отцом в искусстве Фуада Поладова, настолько выкладывался на сцене, что как-будто играл свою последнюю роль. Это надо было видеть! Еще двое участников действия заслуженная артистка Азербайджана Мунаввар Алиева и Фидан Байрамова также стали ярким украшением спектакля. И еще. Эмоции были настолько сильными, казалось в спектакле присутствовал и невидимый четвёртый актер – сам Фуад Поладов. Все зрители сидели с замиранием сердца, в зале не было слышно ни звука, взорвавшись после финала овациями. Особенно, было трогательным, когда на экране под лирическую музыку друг за другом показывались фотографии Фуада Поладова. Мало кто мог сдержать слез…Зал на протяжении более десяти минут стоя приветствовал творческий коллектив, овациями почитая память Великого Артиста! А в заключении зрители окружили вниманием сына Фуада Поладова Агарагима, теплыми словами передавая ему свою любовь и признание в память о Человеке!

Справка: Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Будучи студентом, по приглашению педагога – видного театрального режиссера Тофига Кязымова Фуад Поладов на сцене Академического национального драматического театра сыграл в спектакле "Уничтоженные дневники", поставленном по произведению выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева. После премьеры спектакля, которая состоялась 29 ноября 1969 года, актер вошел в труппу театра и двадцать лет проработал в этом коллективе. С 1989 года Фуад Поладов работал в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна (сейчас Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна).

Поклонникам театрального искусства актер запомнился по ролям в постановках "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет" (Академический национальный драматический театр), "Вишневый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры" (Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна) и многих других. Снялся в таких фильмах, как "Следствие продолжается", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой" и других. Фуад Поладов скончался 5 мая 2018 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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