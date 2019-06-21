Самый быстрый пианист мира в Баку с абсолютно новой программой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Венгерский музыкант и композитор Петер Бенцe, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый пианист мира, 22 ноября в 20.00 выступит с концертом в Бакинском Конгресс центре, сообщает Trend Life. Господин "Быстрые пальцы" представит абсолютно новую программу с мировыми хитами.

Петер Бенце – потрясающий музыкант, харизматичный пианист-изобретатель, чье исполнение взрывает залы своей неуемной энергией. Его мастерское исполнение хитов не оставляет равнодушной даже самую взыскательную публику. Концерты Петера Бенце - настоящий праздник для тех, кто хочет услышать самые известные мировые хиты в исключительном, ярком и абсолютно неподражаемом исполнении. В январе 2012 года он был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия (репетиции) одной клавиши - 765 нот в минуту! Талант Петера в совокупности с приобретёнными музыкальными знаниями, позволили ему создать уникальное звучание и расширить свои границы, как в техническом, так и в артистическом плане. С 2012 года Петер начал гастролировать по США, Канаде, Европе и Азии. Также начал вести коммерческую деятельность: писать музыку для телевидения, кино, театральных постановок, короткометражных и документальных фильмов, а также песни для популярных исполнителей. Летом 2015 года он представил в интернете свою виртуозную фортепианную версию знаменитой песни Bad Майкла Джексона соединенную с песней Smooth Criminal, которая сделала его знаменитым на весь мир.

Билеты можете приобрести в торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət, во всех кассах города и на сайте www.iticket.az

Для связи: 0503549054/ 0773549054

Напомним, что в ноябре 2018 года в Бакинском Конгресс центре впервые прошел концерт Петера Бенце под названием "Awesome Piano" (Удивительное фортепиано) при аншлаге.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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