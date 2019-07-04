В Азербайджане учреждена театральная премия "Rampa"

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр учредил национальную театральную премию "Rampa" в честь 50-летия творческой деятельности коллектива, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"В этом сезоне мы порадовали наших зрителей премьерами, спектаклями и новыми проектами, направленными на дальнейшее развитие нашей культуры и повышения интереса к театральной сфере. Новая премия "Rampa" учреждена для дальнейшего стимулирования деятельности творческого коллектива и технических работников, создания здоровой конкуренции и повышения профессионализма. Она будет вручаться лучшим по итогам театрального сезона", - отметил директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов.

Премия будет вручаться по номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшее воплощение образа", "Актер, сыгравший наибольшее количество ролей", "Актриса, сыгравшая наибольшее количество ролей", "Лучший технический работник", "Самый перспективный актер", "Друг театра", "Самый трудолюбивый и дисциплинированный работник".

(Автор: Вугар Иманов)

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