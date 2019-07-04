В Азербайджане учреждена театральная премия "Rampa"

4 июля 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр учредил национальную театральную премию "Rampa" в честь 50-летия творческой деятельности коллектива, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"В этом сезоне мы порадовали наших зрителей премьерами, спектаклями и новыми проектами, направленными на дальнейшее развитие нашей культуры и повышения интереса к театральной сфере. Новая премия "Rampa" учреждена для дальнейшего стимулирования деятельности творческого коллектива и технических работников, создания здоровой конкуренции и повышения профессионализма. Она будет вручаться лучшим по итогам театрального сезона", - отметил директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов.

Премия будет вручаться по номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшее воплощение образа", "Актер, сыгравший наибольшее количество ролей", "Актриса, сыгравшая наибольшее количество ролей", "Лучший технический работник", "Самый перспективный актер", "Друг театра", "Самый трудолюбивый и дисциплинированный работник".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Любимый Сумгайыт" на театральной сцене (ФОТО)
Культура 1 июля 14:26
Минэкологии обнародовало перечень безопасных и загрязненных пляжей на Каспии
Общество 28 июня 14:19
Главы структур минтруда Азербайджана проходят тренинг по повышению личностных качеств (ФОТО)
Экономика 25 июня 14:51
Грузинская винодельня объявлена победителем Премии ЕС
Бизнес 24 июня 14:18
Сумгайыт: Пять членов Сопротивления схвачены немцами (ФОТО)
Культура 20 июня 12:28
На нетелефонизированных территориях Абшерона и Сумгайыта проводится интернет
ИКТ 20 июня 10:29
Лента новостей
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Другие страны 17:16
Азербайджанская компания завершает разработку двух проектов в сфере IT
Бизнес 17:13
Возможности для стартапов "Barama" расширились
ИКТ 17:13
У берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами
Арабские страны 17:13
Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек
Другие страны 17:01
«КазМунайГаз» совместно с крупной итальянской компанией Eni начнет разработку нового морского участка
Энергетика 16:45
Госагентство жилищного строительства обратилось к гражданам
Общество 16:43
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Другие страны 16:38
Президент Ильхам Алиев учредил Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты
Политика 16:38