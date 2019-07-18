После смерти была счастливой... – Гамида Омарова

18 июля 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, доцент и руководитель кафедры киноведения Государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Гамида Омарова выпустила книгу “Mən öləndən sonra xoşbəxt idim...” (После смерти была счастливой...), в которую вошли интересные истории и воспоминания из жизни за последние 15-20 лет, публикации в СМИ, сообщает Trend Life. Книга выпущена ограниченным тиражом типографией АГУКИ.

"Эта книга – для моих друзей. Если будет потребность, то возможно увеличение тиража", - отметила Гамида Омарова.

Гамида Омарова родилась 25 апреля 1957 года в Баку. Училась на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета, выпускница Всесоюзного государственного института кинематографии. Снялась в более сорока фильмах, среди которых такие фильмы "Не бойся, я с тобой", "Дорожное происшествие", "Дед деда моего деда", "Низами", "Учитель музыки", "Последняя любовь Ширбалы", "Комната в отеле" и другие. Принимала участие в дубляже более пятиста картин. Была ведущей популярных телевизионных программ "Ретро" и "Сеанс". Лауреат множества престижных премий. Автор книг "Феминизм в азербайджанском кино", "Кинематограф США: 1895-1945 года", "История американского кино" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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