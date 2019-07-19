Азербайджанские актеры загадали в своем сердце желание (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы завершил театральный сезон показом спектакля "Ürəyində arzu tut" (Загадай в своем сердце желание) на гастролях в Сабирабадском районе, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Показ прошел по инициативе Министерства культуры Азербайджана и организационной поддержке регионального управления культуры.

Спектакль "Ürəyində arzu tut", повествующий о Ходжалинском геноциде, поставлен по пьесе Севиндж Эльсевер. А желание - одно! Вернуться в родные дома и покарать агрессоров!

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Сарвар Алиев, ассистент режиссера - Бахруз Хикмятоглу, художник-постановщик - Вахид Мурсалиев, музыкальное оформление – Чингиз Халилов.

В ролях – заслуженная артистка Хатира Сулейманова, актеры Парвин Дадашова, Бахруз Хикмятоглу, Магеррам Мусаев, Ругия Эйвазова, Ниямеддин Сафаралиев, Севиндж Гусейнова и Арзуман Танрыверди.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева)

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