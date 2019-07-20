Свобода по-азербайджански в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова и выпускница Азербайджанской государственной академии художеств Ройа Гасанова вместе с итальянскими мастерами кисти представили свои работы на выставке в Венеции (Италия), сообщила Trend Life Нариманбекова.

Экспозиция прошла в галерее ART Studio Loreta Larkina в рамках художественного проекта "Искусство без границ". Художники представляли работы на свободную тему, выражая свое видение и красоту окружающего его мира.

Приглашение на участие в проекте азербайджанским художникам поступило от галереи.

Как отметила Асмер Нариманбекова, в августе проект будет продолжен, в нем примут участие представители Грузии и Турции. Картины Асмер Нариманбековой и Ройи Гасановой будут экспонироваться в галерее до сентября 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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