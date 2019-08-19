В Турции завершились съёмки фильма об известном азербайджанском музыкотерапевте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Турции завершились съёмки документального фильма об азербайджанском музыкотерапевте Зулейхе Абдуллаевой, сообщил Trend Life режиссер и продюсер киноленты Рашид Агамалиев.

Фильм под названием "Зулейха" повествует о её способности лечить музыкой физические и душевные недуги, а также о двух её пациентах из Индии и Чехии.

"Это очень личный фильм. Мы хотим сделать поэтичное кино об удивительном человеке, который изменил жизни многих людей. Мне хочется, чтобы о таланте Зулейхи узнал весь мир", - отметил Агамалиев.

Фильм "Зулейха" был снят в кооперации Азербайджана (Peri Film), Чехии (Oliel Company) и Грузии (Chai Khana), при поддержке Факультета кино и телевидения Академии изящных искусств в Праге (FAMU).

В августе 2019 года фильм "Зулейха" стал участником летней школы CinéDOC-Summer School, организованной Международным фестивалем документального кино CinéDOC-Tbilisi (Грузия).

Режиссер и продюсер - Рашид Агамалиев, операторы - Нина Шчамборова (Словакия), Рааши Меткари (Индия), монтажёр - Хорхе Санчес (Испания), звукооператоры - Берк Тугчу (Турция), Юрас Карака (Беларусь). В съемках фильма приняли участие - Зулейха Абдуллаева (Турция), Видхи Мехрота (Индия), Эльхан Ильясов (Чехия), Рашид Агамалиев (Азербайджан).

Зулейха Абдуллаева получила образование в Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу музыковедения ‎‎(1981-1986 годы). Во время учебы у неё появился интерес к музыкотерапии. Эти исследования способствовали ее духовному росту. Переехав в Турцию, она продолжила изучение влияния музыки на организм человека. В этот период она получила звание "Мастер Рэйки", закончила Школу комплексного целостного исцеления, "Существенное исцеление" (третья степень), приняла участие в семинарах по музыкальной терапии Международной ассоциации альтернативной мастерской Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации, прошла обучение по арт-терапии, а также получила образование по ряду дыхательных техник. Новые знания еще выше подняли уровень импровизаций на фортепиано, которые с легкостью создавались Зулейхой Абдуллаевой с детства. Во время её исполнения возникает энергетическая связь со слушателями. Импровизатор передает вибрации аудитории фортепиано, вступая в диалог с людьми, находящимися в зале. В какой-то момент слушатели могут увидеть и почувствовать самих себя в импровизации Зулейхи Абдуллаевой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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