Всемирно известный проект "The Voice Kids" в Азербайджане: начался прием заявок

30 августа 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в эфире Общественного телевидения (ITV) будет представлено вокальное телевизионное шоу "SƏS uşaqlar", являющееся лицензионной адаптацией всемирно известного проекта "The Voice Kids", сообщает Trend Life.

В телевизионном вокальном шоу "SƏS uşaqlar" могут принять участие дети в возрасте 8-14 лет. Прием заявок продлится до 10 сентября 2019 года.

Напомним, что в апреле текущего года компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта – The Voice ("Səs"/"Голос"). Был подписан договор о сотрудничестве между İTV и компанией "Talpa Global B.V", являющейся автором проекта The Voice. Согласно договору, основной проект компании с нового сезона будет представлен на Общественном телевидении. Уже тогда было отмечено, что сначала "Səs" – азербайджанская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, будет проведен среди детей, а затем и среди взрослых исполнителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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