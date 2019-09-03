Осенний Баку окунется в джаз

БАКУ /Trend Life/ - С 18 по 27 октября 2019 года в столице Азербайджана состоится Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019), сообщили Trend Life организаторы проекта.

BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019 представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе. Все это пройдет в контексте фестивального девиза "More jazz, more intellect!".

Фестиваль будет работать на нескольких площадках: бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Изюминка джаз-фестивалей полуночные джем-сессии (jam session) после концертных программ, и бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию "Round Midnight" – знакового джазового стандарта. В импровизациях на заданную тему пересекаются самые разные как по стилю, так и по музыкальным направлениям исполнители, зачастую с диаметрально-противоположным бэкграундом и своими культурологическими особенностями. Никогда и нигде раньше не звучавшие в таком составе и унисоне коллективные импровизации – особое интеллектуальное наслаждение для зрителей и джазменов. По условному формату – это импровизированная экзаменационная сессия для музыкантов любого уровня, а для азербайджанских джазменов – это, прежде всего, шанс продемонстрировать свой потенциал. В отличие от прошлых лет, на сей раз полуночные сессии со свободным входом для всех интеллектуалов и ценителей джаза.

Потенциал молодых исполнителей покажет международный джазовый конкурс молодых талантов. Список членов жюри, а также подробности об участии в конкурсе можно найти на сайте фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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