Ты не плачь, когда я умру - азербайджанцы в Кыргызстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оше стартовал VII Международный театральный фестиваль ART-ORDO, посвященный 80-летию народной артистки Киргызстана Жамал Сейдакматовой, сообщает Trend Life.

В ходе торжественной церемонии открытия гости кинофестиваля - творческие коллективы из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана прошли по красной дорожке у Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие первый вице-мэр Оша Саибжан Турдуев, председатели общественности, культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций. Собравшиеся отметили вклад Жамал Сейдакматовой в развитие театрального искусства в Кыргызстане и тюркском мире. Гостям была представлена концертная программа.

Нашу страну представляет Азербайджанский государственный театр юного зрителя со спектаклем "Ты не плачь, когда я умру" и директор Азербайджанского государственного академического театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, который примет участие в заседании совета директоров театров стран ТЮРКСОЙ.

(Автор: Вугар Иманов)

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