Такого еще не было! Потрясающая премьера грандиозной оперы "Мехсети" с 3D оформлением в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета при аншлаге прошла потрясающая премьера грандиозной оперы "Мехсети", сообщает Trend Life. Спетакль был представлен в рамках XI Международного музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

О премьера можно смело сказать, что такого еще не было! Впервые в Азербайджане в оформлении оперы были использованы 3 D видео-декорации, которые транслировались проектором в соответствии с происходящими на сцене действиями.

Бесспорно, такой успех итог многолетней работы всего творческого коллектива. Премьера новой оперы, посвященной великой поэтессе 12 века Мехсети Гянджеви, проект Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, плод совместного труда известного композитора Пики Ахундовой и автора либретто Лейлы Кадырзаде.

Заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева и Рамиль Гасымов, выступавшие в главных ролях, потрясли всех великолепным воплощением образов. Бурные аплодисменты, которыми зрители награждали выступления, наглядно продемонстрировали успех премьеры. Бесподобное выступление заслуженной артистки Фярганы Гасымовой (Ханенде), Талеха Яхьяева (Султан), Фахмина Ахмедлы (Везирь), Ильгара Маджлумова (Низами), Фахри Ниджат Казима (Гонец) сыграли огромную роль в донесении до зрителей происходящих событий и раскрытии внутреннего мира героев. Конечно же, успех оперы – результат коллективного труда и совместных усилий всего творческого состава, актеров и каждого, кто принял участие в новой постановке.

Заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева, великолепно воплотившая образ Мехсети на сцене, в то же время является режиссером-постановщиком оперы. Особо хотелось бы отметить, музыкальное сопровождение Симфонического оркестра имени Ниязи под руководством заслуженного артиста, дирижера Назима Гаджиалибекова и Хора имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского Телевидения и Радио, а также великолепное выступление студентов Бакинской хореографической академии. Особо надо отметить отменную деятельность народного артиста Тараны Мурадовой, замечательные костюмы заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой, работу хормейстера Шахлы Алекперовой, художника-постановщика Фарида Наджафова и видеографа Дмитрия Морозова.

(Автор: Вугар Иманов)

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