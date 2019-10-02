Посол Венгрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама

2 октября 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи посетил Международный центр мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В ходе визита состоялась встреча директора Международного центра мугама, народного артиста Мурада Гусейнова и посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркени.

На встрече с дипломатом директор Центра отметил, что связи Азербайджана с Венгрией основаны на дружеских отношениях. Он рассказал о перспективах развития сотрудничества в различных отраслях, связанных с музыкой, особо отметив усилия посольства в этом направлении. Дипломат в свою очередь поблагодарил Мурада Гусейнова за встречу и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что в результате усилий, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в сфере защиты национально-духовных ценностей и пропаганды культуры Азербайджана, азербайджанский мугам был включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО, был создан Международный центр мугама, пропагандирующий азербайджанский мугам. В Международном центре мугама юные исполнители познают тонкости искусства мугама, составляющего фундаментальную часть азербайджанской музыкальной культуры. В Центре проводятся концерты, вечера известных мастеров жанра, международные конференции и фестивали.

Также на встрече состоялось обсуждения проектов в сфере культуры, которые посольство планирует реализовать в Баку в ноябре текущего года, а также вопросы, касающиеся совместной деятельности Центра мугама с музыкальными коллективами Венгрии в сфере пропаганды этнической музыки, проведения выставок, исследовательской работы, организации концертных программ, пропагандирующих национально-культурное наследие.

Напомним, что в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" Международного центра мугама, наряду с азербайджанскими исполнителями мугама, с концертными прогаммами выступали музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран. Также Центром мугама были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России и Грузии.

Установление связей с зарубежными культурными организациями, занятыми в сфере музыки, а также международное сотрудничество являются приоритетом направления деятельности Международного центра мугама. Центр, рамках своей деятельности, осуществляет исследовательские проекты, реализует многочисленные концерты, пропагандирующие национально-культурное наследие. Эти проекты осуществляются не только в столице и регионах Азербайджана, но и за пределами страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как ханенде стал миллионером – история жизни Сеида Мирбабаева
Культура 30 сентября 19:02
Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
Культура 28 сентября 16:35
Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
Культура 26 сентября 11:24
Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 25 сентября 15:24
Итальянский азербайджанец впервые выступил на исторической родине (ФОТО)
Культура 24 сентября 12:39
"Раст" вызывает чувство мужества, смелости и бодрости – музыкальный Баку (ФОТО)
Культура 23 сентября 11:14
Лента новостей
Азербайджанские ковры и ювелирные изделия вызвали большой интерес в Китае (ФОТО)
Культура 14:38
Азербайджан превосходит Армению в 2 с лишним раза по паритету покупательной способности минимальной зарплаты
Бизнес 14:37
Volkswagen открыл новыю компанию в Турции
В мире 14:33
Между Махачкалой и Баку будет курсировать высокоскоростной поезд
Экономика 14:31
Рыночная доля интернет-браузера Safari в Азербайджане увеличилась
ИКТ 14:18
Я попросил взять мне обратный билет на день позже, полюбоваться Баку – Дмитрий Хохлов (ФОТО)
Интервью 14:11
С приложением Nar+ возможно управлять 5 аккаунтами одновременно
ИКТ 14:11
Иран продолжит сокращать ядерные обязательства
В мире 14:11
Ирада Зейналова: WeClub нацелен на эффективную поддержку предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса (ФОТО)
Бизнес 14:04