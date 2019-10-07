Предсвадебная баня в юбилей артиста (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре отметили 60-летие известного актера Мойле Мирзалиева показом музыкально-лирической комедии "Baladadaşın toy hamamı" ("Предсвадебная баня Балададаша"), сообщили Trend Life в театре. Спектакль поставлен на основе произведения народного писателя Азербайджана Эльчина.

Перед показом постановки заместитель директора театра, доктор философии по искусствоведению Вафа Мухаджирова о творчестве юбиляра.

Отметим, что в спектакле"Baladadaşın toy hamamı" Мойле Мирзалиев исполняет роль Газанфара.

В постановке также участвуют заслуженные артисты Новруз Гартал, Чингиз Ахмедов, Нахида Оруджова, актеры Эльхан Исмаилов, Эльчин Иманов, Гусейн Алили, Гюльтадж Алили, Мехрибан Залыева, Ульвия Алиева, Амрах Дадашов, Алимамед Новрузов, Тельназ Гусейнова, Шабан Джафаров, Эльчин Иманов, Фарид Рзаев, Расмия Нурмамедова, Гюльнара Абдуллаева, Гюльчохра Абдуллаева. Гюльнара Азизова, Гюльдана Азимова, Нигяр Гараева и юный актер Рахиб Мамедзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, композитор - Фирудин Аллахверди, инсценировка - заслуженный артист Нофель Велиев, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - народный художник Таир Таиров, балетмейстеры – заслуженные артисты Елена и Закир Агаевы, музыкальный руководитель - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков.

В постановке представлен синтез театра и кино, а также мастерски отражены национальные обычаи, традиции и колорит бакинских деревень.

Мойле Мирзалиев родился 24 октября 1959 года. В 1980 году поступил на факультет "Актер музыкальной комедии" Государственного института искусств имени М.А.Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1985 году получил распределение в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, в котором до 1992 года прослужил артистом хора. С 1992 года работает Государственном академическом музыкальном театре в качестве актера. За годы работы в этом театре актер сыграл во множестве постановок, воплотив яркие и запоминающиеся образы. Мойле Мирзалиев хорошо знаком зрителям по спектаклям "Qızıl toy" ("Золотая свадьба"), "Hərənin öz ulduzu" ("У каждого своя звезда"), "Talelər qovuşanda" ("Когда встречаются судьбы"), "Ər və arvad" ("Муж и жена") и "Bankir adaxlı" ("Банкир-жених") и других.

(Автор: Джани Бабаева )

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