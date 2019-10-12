Завораживающий калейдоскоп пейзажей самых разных уголков Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер открылась персональная выставка работ азербайджанского фотографа Александра Карягина под названием "Azərbaycan mənzərələri" ("Пейзажи Азербайджана"), сообщает Trend Life.

Представленные на выставке работы – завораживающий калейдоскоп пейзажей самых разных уголков Азербайджана. Захватывающие дух рассветы и закаты, необъятные просторы, величественные горы и цветущие долины – от фоторабот Александра Карягина невозможно оторвать взгляд.

Мероприятие посетили известные деятели культуры, поклонники фотоискусства и профессиональные фотографы. Коллеги Александра Карягина с профессиональной точки зрения рассматривали и оценивали каждую фотоработу. Они, не скрывая своего восторга от представленных на выставке фотографий, обсуждали ракурсы, идеальный свет и композиционное решение.

Отметим, что мероприятие прошло при организационной поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Также в этот день состоялось официальное открытие школы фотографии, которая будет действовать в галерее Art Tower. Задачи школы - обучить любителей этого вида искусства основам фотографии, повысить интерес к фотоискусству, подготовить профессиональных мастеров этого жанра.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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