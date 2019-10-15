Группа "Тофик Гасансой и Бакуба джаз бэнд" покорила международный фестиваль в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Группа "Тофиг Гасансой и Бакуба джаз бэнд" с большим успехом выступила на XVI Международном джаз фестивале в Алании (Турция), сообщила Trend Life автор и менеджер проекта Нигяр Бабазаде. Фестиваль прошел под девизом "Музыка несёт радость в сердца!".

"Моя группа "Тофиг Гасансой и Бакуба джаз бэнд" выступила с потрясающим успехом, после каждой композиции зал взрывался овациями. В концертной программе были представлены композиции азербайджанских, турецких и американских композиторов в новой оригинальной джазовой обработке с элементами афро-кубинского и латино-американского джаза, а также в синтезе с мугамом. Перед исполнением каждой песни Тофиг Гасансой рассказывал зрителям об истории азербайджанского джаза, о таких видных представителях как Вагиф Мустафазаде, Тофиг Гулиев и других, в заключении выразив искреннюю признательность организаторам и зрителям за теплый прием. Я не побоюсь сказать, что ожидала такого аншлага и внимания публики. После концерта нас долго не отпускали со сцены, за кулисами представители СМИ брали интервью, к нам подходили жители города и гости, фотографировались и брали автографы, выражали свою любовь к нам и нашей стране. Со стороны мэрии Алании исполнителям были преподнесены памятные подарки", - отметила Нигяр Бабазаде.

В состав группы вошли: Тофиг Гасансой (джазовый певец и вокалист), Тофиг Джаббаров (творческий руководитель группы "Бакуба", перкуссия), Сеймур Гасансой (аккордеон), Ниджат Асланов (фортепиано), Евгений Манухин (ударные) и Нижат Пашазаде (бас-гитара).

В фестивале также приняли участие джазмены из России, Франции, Черногории, Турции, в числе которых выступили Бурджу Карадаг и "Этно джаз проект", Лю Тавано, Фунда Акъязыжды и проект "Явуз Акьязыжды", Алина Ростоцкая и джаз квартет, Тахир Нейат Озылмазел и квартет "Неджо и Дженгиз Оздемир". Специальные гости фестиваля - джаз группа "Эсер и Мелтем Ташкыран" представила проект "Манчо", посвящённый 20-летию со дня смерти известного турецкого рок-музыканта, певца, автора песен, композитора и актёра Мехмета Барыша Манчо.

Фестиваль прошел под эгидой мэрии Алании, Ассоциации туристических операторов Алании (ALTİD), Фонда содействия развитию туризма Алании (ALTAV), широко освещался на телеканалах и СМИ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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