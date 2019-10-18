В Париже чествовали свободных женщин Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже, в зале Культурного центра посольства Азербайджана во Франции, состоялся вечер, посвященный 100-летию предоставления избирательных прав женщинам в Азербайджане и Грузии, организованный Ассоциацией диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA) при содействии дипмиссии, сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA.

В рамках вечера была представлена выставка работ заслуженного художника Азербайджана, куратора международных выставок и доцента кафедры изобразительных искусств в Париже, Асмар Нариманбековой и концертная программа лауреата международных конкурсов, пианистки, артиста ЮНЕСКО во имя мира, кавалера французского ордена Искусств и литературы и ордена Чести Грузии Элисо Болквадзе.

Выступивший на открытии советник посла Грузии Гоча Джавахишвили рассказал о многовековой дружбе двух соседних народов Грузии и Азербайджана, подчеркнув важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между народами. Консул Азербайджана Заур Фархадов отметил, что 18 октября отмечается 28-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана - День государственной независимости. В конце XX века благодаря историческому шансу, связанному с распадом Советского Союза, и возможности, предоставленной самой судьбой, азербайджанский народ во второй раз в минувшем столетии поднял знамя независимости. Это была вторая яркая победа в политической истории азербайджанского народа в XX веке. Было отмечено, что в основе государственного строительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая была создана в 1918 году, находились современные ценности, и всем гражданам, независимо от их пола, этнической и религиозной принадлежности, были предоставлены равные права. Впервые на Востоке предоставление азербайджанским женщинам избирательного права явилось историческим событием.

Дипломаты рассказали об истории предоставления женщинам избирательного права в Азербайджане и Грузии, роли женщин в политической жизни страны, в избирательном процессе.

Председатель ADFA Гюнель Сафарова отметила, что Азербайджан является образцом в сфере защиты прав женщин и обеспечения гендерного равенства. После восстановления независимости был принят ряд законов и решений в этой сфере, а также Азербайджан присоединился к соответствующим международным документам. Мероприятие стало прекрасным примером дружбы двух народов Кавказа, а также данью уважения свободным, независимым и талантливым женщинам Азербайджана и Грузии.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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