В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)

22 октября 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт квартета Masaa (Германия-Ливан), сообщает Trend Life.

Коллектив - Рабих Лахуд, Маркуст Руст, Реентко Диркс и Демиан Каппенштейн - сочетает в себе арабскую поэзию с современным джазом, лирику Востока и Запада. В 2015 году реализовал проект с израильским певцом Яэлем Декельбаумом в знак поддержки мирного процесса между еврейской и арабской общинами, налаживанием мостов культуры между народами. Квартет является лауреатом международных конкурсов.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции и Украины. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлена арабская поэзия с современным джазом (ВИДЕО, ФОТО)
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