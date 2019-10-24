В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов

24 октября 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Только в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку в ярком новогоднем представлении на одной сцене сразу окажутся пять Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои, сообщили Trend Life в театре.

22 декабря и 29 декабря юных зрителей русдрамы ждет невероятное представление с любимыми сказочными героями, яркими костюмами и декорациями, зажигательными танцами и песнями. На самой настоящей ёлке юных зрителей ждет много приятных сюрпризов и развлечений.

Билеты уже продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок - Тел: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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