В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов

БАКУ /Trend Life/ - Только в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку в ярком новогоднем представлении на одной сцене сразу окажутся пять Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои, сообщили Trend Life в театре.

22 декабря и 29 декабря юных зрителей русдрамы ждет невероятное представление с любимыми сказочными героями, яркими костюмами и декорациями, зажигательными танцами и песнями. На самой настоящей ёлке юных зрителей ждет много приятных сюрпризов и развлечений.

Билеты уже продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок - Тел: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.