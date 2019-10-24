В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов

БАКУ /Trend Life/ - Только в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку в ярком новогоднем представлении на одной сцене сразу окажутся пять Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои, сообщили Trend Life в театре.
22 декабря и 29 декабря юных зрителей русдрамы ждет невероятное представление с любимыми сказочными героями, яркими костюмами и декорациями, зажигательными танцами и песнями. На самой настоящей ёлке юных зрителей ждет много приятных сюрпризов и развлечений.
Билеты уже продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.Az
Телефоны для справок - Тел: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02
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(Автор: Джани Бабаева)
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