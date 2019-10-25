Азербайджанский мультфильм "Мой маленький принц" покажут на фестивале в Турции

25 октября 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ("My Little Prince"/ "Мой маленький принц") будет представлен на международном кинофестивале в Турции Universal Kids Film Festival, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль проходит в Стамбуле 25-29 октября.

Анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" снят на студии "Azanfilm" по заказу министерства культуры в 2019 году. Режиссер-постановщик – Ариф Магеррамов, художественный руководитель – Эльчин Эфендиев, автор сценария – Иман Исмаил, художник-постановщик - Амиль Гулиев, композитор – Азер Гаджиаскерли, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Анимационный фильм "Мой маленький принц" создан под впечатлением от произведений художницы Марьям Алекберли, посвященных повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Соединение в фильме мыслей и чувств художницы Марьям Алекберли в связи с произведением "Маленький принц", 3D-анимация с описанием создали новую стилистику.

(Автор: Джани Бабаева)

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