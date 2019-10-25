Таир Амирасланов наградил азербайджанских поваров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация национальной кулинарии (АНКА) наградила дипломами кулинаров и деятелей, сыгравших значимую роль в пропаганде азербайджанской кухни, сообщает Trend Life.

На мероприятии президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии (ЦНКА), заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов представил годовой отчет о деятельности АНКА.

Представители СМИ и участники мероприятия были проинформированы о проведенных Ассоциацией в течение года международных мероприятиях, реализованных проектах и конкурсах, о выпуске книг, посвященных азербайджанской кухне и национальным блюдам, а также участии отечественных поваров в международных фестивалях и т.д.

Таир Амирасланов рассказал, что в этом году в Азербайджане широко проведен Международный день кулинарии, который отмечается 20 октября. В рамках празднования Международного дня кулинарии были организованы мастер-классы, встречи и другие мероприятия.

Основное мероприятие было проведено в парке "Qayıdış" поселка Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где были представлены различные блюда национальной кухни, а также печатные издания – книги, брошюры, посвященные азербайджанской кулинарии.

Наряду с этим Таир Амирасланов рассказал об участии азербайджанских поваров в Международном фестивале ресторанных технологий "BestCookFest-2019", который прошел 22-24 октября в украинском городе Черновцы. На фестивале "BestCookFest-2019" нашу страну в составе жюри представляли Тимур Пивкин и Ага Саламов.

Участник фестиваля - азербайджанский повар Рустам Мухтаров в категории "Современная кухня" завоевал серебряную медаль, а в категории "Национальная кухня" стал обладателем золотой медали. В "BestCookFest-2019" принимали участие представители 20 стран мира.

В заключение мероприятия Таир Амирасланов вручил поварам и деятелем, сыгравшим значимую роль в пропаганде азербайджанской национальной кухни дипломы и медали Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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