Почему изменили сцену убийства Джахандар аги в фильме "Кура неукротимая"– воспоминания... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Централизованной библиотечной системе Хатаинского района прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного литератора, педагога, общественного деятеля, народного писателя Исмаила Шихлы (1919 - 1995 годы), организованное Главным управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена выставка, на которой были представлены книги Исмаила Шихлы, а также фото и печатные издания, посвященные творчеству литератора,

а также показаны кадры из кинофильма "Кура неукротимая".

На открытии было отмечено, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Исмаила Шихлы.

Сын писателя, председатель Объединения журналистов Эльчин Шихлы поделился воспоминаниями об отце, выразив багодарность за внимание, оказываемое творчеству и наследию Исмаила Шихлы.

Далее выступившие отметили большой вклад Исмаила Шихлы в национальную литературу, он был мастером слова, создавшего новую страницу в летописи художественного мышления азербайджанского народа. Видный представитель азербайджанской литературы XX века во всех своих произведениях создавал галерею ярких, глубоких образов, которые выделялись своей оригинальностью, и навсегда останутся в памяти читателей. Обогативший азербайджанскую прозу, роман Шихлы " Кура неукротимая" стал важной вехой в современной литературе Азербайджана.

Заслуженная актриса Азербайджана, президентский стипендиат Земфира Садыгова (супруга известного артиста Юсифа Велиева) поделилась воспоминаниями о съемках художественного фильма "Кура неукротимая" ( Dəli Kür), снятого в 1969 году на киностудии "Азербайджанфильм" режиссёром Гусейном Сейидзаде по мотивам одноимённого романа Исмаила Шихлы. В этом фильме она воплотила образ Мелек.

"Раньше я жила в районе метро Ичеришехер, и на киностудию ездила на троллейбусе. В один прекрасный летний день я ехала на работу. На мне было платье с короткими рукавами, волосы собраны в хвостик, и всю дорогу я чувствовала на себе чей-то взгляд. Около киностудии я сошла, и ко мне подошел незнакомый мужчина. Это был Гусейн Сеидзаде, который сказал, что снимает фильм по роману Исмаила Шихлы "Кура неукротимая", и хотел бы пригласить на главную роль. Но надо было сделать фото- и кинопробы, которые были утверждены директором киностудии Адылем Искендеровым, хотя на роль Мелек пробовалось очень много красивых актрис. Когда прочитала сценарий, то поняла что я полная противоположность героине, поэтому пришлось вживаться в роль. Например, незадолго до начала съемок я прочитала книгу Эльзы Никсон "Розы в кредит", и меня поразил отрывок, в котором описывалась изумительная походка главной героини - когда она шла, юбка каким-то невероятным образом обвивалась вокруг ног. И я потратила не один час, чтобы отрепетировать эту походку для Мелек, потому что со стороны все ее осуждают, завидуя ее красоте и свободе, а на самом деле она очень сильная, страстная и уверенная в себе женщина. В 1970 году на фестивале в Минске мне присудили премию за лучшую женскую роль. К сожалению, из фильма вырезали очень много моих сцен, и мне не дали сыграть эту роль так, как я задумала".

Кстати, даже была изменена сцена убийства Джахандар аги. Изначально эпизод выглядел так: Джахандар-ага возвращается из Гори домой. Его слуга, весь в крови, сообщает, что их избили и выгнали. Джахандар ага вместе с ним приходит и видит казацкий отряд, измеряющих его землю. Под деревом же лежит казацкий офицер, которого играет Юсиф Велиев. Офицер объявляет ему, что теперь эти земли принадлежат князю Воронцову-Дашкову. В ярости Джахандар ага избивает офицера плетью и убивает его, а также ещё нескольких казаков. В ходе перестрелки погибает и сам Джахандар ага.

Но в Москве критики не приняли эту сцену, заявив, что «расстрел 10-15 казаков это не дело какого-то азербайджанского мужика, снимите его как мужика, и убейте как мужика». В итоге эпизод был переснят. В переделанном виде слуг Джахандара избивают и прогоняют люди Аллахьяра - заклятого врага Джахандара. Джахандар ага едет в свои владения, где Аллахьяр со свими людьми совершают на него нападение и убивают. Впоследствии исполнитель роли Джахандар аги Аладдин Аббасов (1922- 2014) так комментировал эту ситуацию: "Убрав этот эпизод, они искалечили весь фильм… впервые я увидел сцену смерти Джахандара аги во время просмотра уже готового фильма. Я доволен своей актерской судьбой, но впервые я почувствовал себя бессильным и беспомощным. Искусственно смонтированная сцена смерти меня очень сильно потрясла. Фильм подвергся большим потерям, нашей последней надеждой была эта сцена великой смерти, и то не получилось… Джахандар ага был достоин не такой смерти".

По словам Аббасова, из-за основательной переделки первоначального варианта вся творческая группа пребывала в настоящем шоке, а Исмаил Шихлы не находил себе места…

Исмаил Шихлы родился 22 марта 1919 года в селе Икинджи Шихлы Газахского района в семье учителя. Происходил из известного рода Шихлинских, был племянником генерала Джавад бека Шихлинского. В 1941 году окончил литературный факультет Азербайджанского педагогического университета. С сентября 1942 года - участник Великой Отечественной мировой войны, участвовал в битве за Кавказ, освобождении Крыма и Восточно-Прусской операции, награжден орденами и медалями. По окончании войны работал заведующим учебной частью средней школы села Косалар Газахского района. В 1946-1949 годах - преподаватель, заведующий кафедрой литературы зарубежных стран Азербайджанского педагогического университета. Член Союза писателей Азербайджана с 1949 года. В последующие годы был редактором журнала «Азербайджан», первым секретарём Союза писателей Азербайджана, секретарём Союза Писателей СССР. Автор романов «Пути расходятся», «Кура неукротимая», «Мир мой умерший», автор многочисленных киносценариев. Народный писатель Азербайджана, доктор филологических наук, лауреат премии имени Мирза Фатали Ахундова и Азербайджанского комсомола, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР (1986, 1990).

(Автор: Вугар Иманов)

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