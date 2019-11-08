Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)

8 ноября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля культурного наследия "Фантазия" был представлен великолепный перформанс трио из Венесуэлы и Греции – актеров и исполнителей Людвига Пинеда и Косты Паламидеса, пианиста и композитора Пантелиса Паламидеса, сообщает Trend Life.

В первый вечер артисты представили музыкальный спектакль "Любовь дона Перлимплина и Белисы в их саду" по мотивам пьесы испанского классика, поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорка.

Это поэтический рассказ о мучительных, порою нелепых и смешных попытках к прозрению, приходящих в безумной и отчаянной игре - игре дуэнде - игре любви и смерти, дающей возможность ощутить полноту жизни каждой клеточкой тела, всей силой души. Это произведение о "слепом" теле старого человека, загнанного в футляр собственных комплексов и предрассудков, о "слепой" душе юной красавицы, которая мечется, стремясь почувствовать неизведанное. В произведении все замирает на грани иного мира – дальнего, вольного… Это пространство вечной битвы и тайны, заставляющей жить …

Дона Перлимплина сыграл Людвиг Пинеда, а Коста Паламидес воплотил сразу три образа – Маркольфа, Белиса и Дуэнде

Во второй вечер это потрясающее трио представило поэтическо-музыкальное “Gods and Goodbyes, Latin America in my Voice”, состоящее из отрывков известных композиторов Латинской и Южной Америки - Мексики, Чили, Уругвая, Аргентины, Кубы, Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Мартиники, Бразилии, Эквадора и Венесуэлы.

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, отметил, что цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA проходит с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Программа включает концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях.

Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Глава представительства Евросоюза в Азербайджане - Кестутис Янкаускас.

Мероприятия проходят в The Landmark Hotel Baku, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Азербайджанском национальном музее ковра, Гяндже и Габале

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)

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  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
  • Великолепный перформанс в Баку. В футляре собственных комплексов и предрассудков (ВИДЕО, ФОТО)
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