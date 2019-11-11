В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)

11 ноября 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Главное управление культуры города Баку провело в поселках столицы сольные концерты заслуженной артистки Азербайджана Метанет Искендерли и певца Эльчина Джафарова, посвященные Дню Государственного флага Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концерт Метанет Искендерли прошел в Центре культуры имени Гаджиаги Аббасова поселка Маштаги, а Эльчина Джафарова - в Центре культуры поселка Гызылдаш. В концертных программах также приняли участие танцевальные коллективы, певцы Ровшан Мамедов, танцовщица Сабина Исмайлова и другие. Ведущий – Аяз Мамедов.

Гостями праздничных вечеров стали жители Домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, учащиеся, преподаватели, медицинские работники, жители пригородов Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
  • В поселках Баку прошли сольные концерты Метанет Искендерли и Эльчина Джафарова (ФОТО)
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