Новое дыхание: концерт в честь Дня Государственного флага Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Детской музыкальной школе № 6 имени А.Бакиханова состоялся праздничный концерт "Yeni nəfəs" ("Новое дыхание"), посвященный Дню Государственного флага Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Концертную программу открыла народная артистка, ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, директор учебного заведения Фидан Гаджиева, в исполнении которой прозвучал романс "Sevgili canan" Узеира Гаджибейли. Аккомпанировала Гаджиевой на фортепиано Зульфия Садыгова.

Далее своими выступлениями порадовали публику учащиеся школы. На вечере прозвучали арии из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, фрагменты из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, произведения "Арзу" Ниязи, "Танец" Энтони Дженкинсон, "Скерцо" Фикрета Амирова, "Шалахо" Сулеймана Алескерова и другие сочинения. В ходе концертной программы учащиеся школы продемонстрировали свои вокальные способности, мастерство исполнения на таре, фортепиано, кларнете, гармони, скрипке и других инструментах.

Публику покорило выступления ансамбля исполнителей на каноне, а также инструментального ансамбля и ансамбля народных инструментов.

Музыкальная программа завершилась совместным выступлением Фидан Гаджиевой и учащихся, которые исполнили песню "Азербайджан" Муслима Магомаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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