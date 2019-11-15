Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

15 ноября 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в 28 Mall состоялся предпремьерный показ фильма "Ford против Ferrari", основанного на реальных событиях, сообщает Trend Life.

Яркой и запоминающейся частью мероприятия стало оформление кинотеатра в стилистике фильма, а также музыкальная шоу-программа от первой концептуальной кавер-группы страны "Harmony Music Band".

Сюжет фильма "Ford против Ferrari" повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х годах под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари - непобедимого чемпиона гонки 24 часа Ле-Мана.

Режиссёр кинокартины - Джеймс Мэнголд. В главных ролях - звезды Голливуда, известные актеры Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл и Катрина Балф.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
  • Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
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