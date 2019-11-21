Азербайджанские фильмы и художники Европы и Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие очередной выставки в рамках VI Международного биеннале современного искусства "Алюминий", сообщает Trend Life.

Директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов отметил, что в биеннале участвуют 40 авторов из 17 стран. От нашей страны в мероприятии принимают участие 30 художников. Стратегические цели биеннале - развитие современного искусства, а также объединение инноваций и тенденций в сфере современного искусства в зарубежных странах и Азербайджане. Важнейшим фактором этого проекта является диалог между художниками из разных стран как представителей своих культур и традиций. Бакинская биеннале несомненно сближает людей из самых отдаленных уголков мира, тем самым способствуя укреплению связей между странами.

В экспозиции представлены работы художников Шо Хесегава (Япония), Эли Гладера (Норвегия), Тересы Пьюг - Пастор (Испания), Назима Шаха, Тарлана Горчу (Азербайджан). А также фотоработы о закулисных моментах съемок азербайджанских фильмов заслуженного деятеля искусств Юрия Варновского - кинооператора, более 50 лет проработавшего на киностудии "Азербайджанфильм", работал в таких культовых фильмах как "Кура неукротимая", "Свет погасших костров (Деде Горгуд)", "Бабек", "Насими", "Низами".

VI Международное биеннале современного искусства "Алюминий" проходит с 20 по 25 ноября 2019 года в Баку. Организаторы - Министерство культуры и Союз художников Азербайджана. На биеннале представлены живописные полотна, графические работы, скульптуры, инсталляции, видео-арт, фотоработы, а также перформансы художников. Отметим, что биеннале проводится в Баку с 2003 года с участием кураторов, художников и художественных критиков Азербайджана и зарубежных стран.

(Автор: Вугар Иманов)

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