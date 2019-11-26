Более 4000 участников провели в Баку фестиваль "Легенды осени" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел Международный конкурс искусств "Легенды осени", организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

В фестивале приняли участие более 4000 участников, как из столицы Баку, регионов, так и с Грузии, Турции, Ирана. В двухдневном конкурсе также участвовали дети с ограниченными физическими возможностями.

Конкурс прошел по возрастным категориям: младшая группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Победители были определены по жанрам – спектакль, художественное исполнение, литературная композиция, хип–хоп, k–пoп, show dance, belly dance, bollywood, фортепиано, фортепиано – гитара, фортепиано – тар, флейта, кларнет, гитара, скрипка, академический вокал, эстрадный вокал, канон, сантур, уд, каманча, нагара, ханенде, гармонь, тар, бубен, саз, bağlama, folk show, folk etnika, folk stayl. В жанрах были номинации - соло, дуэт, малые группы и ансамбли.

Ради объективности и честности не были раскрыты студии или школы участников, которые они представляли (это раскрывалось только в процессе награждения). Выбор был сделан по регистрационному номеру участника.

"Я желаю успеха в будущем, музыкантам и танцевальным коллективам, которые приняли участие в конкурсе. И самое главное, я хотел бы поблагодарить художественных руководителей за их участие в нашем конкурсе и за таких талантливых, способных детей и подростков, и желаю успехов в этом сложном и ответственном в виде искусства", - отметил президент Ассоциации танца Азербайджана и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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