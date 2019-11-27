В Париже состоялся концерт "Шостакович – Гараев – Ализаде" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в концертной программе в Париже (Франция), организованной в рамках проекта "Шостакович – Гараев – Ализаде" Центра "Association Internationale Dimitri Chostakovitch", сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана (СКА).

Проект "Шостакович – Гараев – Ализаде", построенный на актуальности традиций школы Шостаковича, их постоянном обновлении и обогащении. Концерты "Шостакович – Гараев – Ализаде", начиная с 2005 года, постоянно проводятся под эгидой Центра в больших концертных залах Франции.

На очередном концерте в рамках проекта в исполнении председателя СКА, народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде прозвучала "Music for Piano", затем она рассказала присутствующим о крепких связях, которые много лет существовали между Дмитрием Шостаковичем и азербайджанской музыкальной культурой. В исполнении лауреатов международных конкурсов Умиды Аббасовой (скрипка) и Саиды Тагизаде (фортепиано) прозвучали произведения Гара Гараева и Дмитрия Шостаковича. В концерте принял участие Вургун Векилов, ныне обучающийся в Париже в классе знаменитой Рены Шерешевской. Он исполнил композицию Гара Гараева к фильму "Человек бросает якорь".

Приятным сюрпризом для слушателей оказалось участие в концерте французского виолончелиста Мэтью Леже, который в 2005 году принимал участие в Международном конкурсе виолончелистов имени Мстислава Ростроповича. Поэтому неслучайно, что в его репертуаре виолончельные произведения Фирангиз Ализаде занимают большое место, в том числе, специально заказанная для конкурса облигатная (обязательная) пьеса "Oyan!". Исполнив на концерте музыку Фирангиз Ализаде, Мэтью Леже обогатил программу вечера и сорвал бурные аплодисменты.

Вечер завершился многочисленными вопросами со стороны слушателей участникам мероприятия. Они почерпнули на этом концерте не только новые музыкальные впечатления, но и интересную информацию о связях деятелей музыкальной культуры Азербайджана с Дмитрием Шостаковичем.

Отметим, что одним из самых часто исполняемых композиторов современности является Дмитрий Шостакович. Насчитываются десятки международных музыкальных фестивалей в разных странах, посвященных исключительно музыке этого выдающегося симфониста ХХ века. Во многих странах Европы действуют центры Шостаковича. Одним из них является Центр Association Internationale Dimitri Chostakovitch, который располагается в Париже и поддерживается вдовой композитора - Ириной Шостакович.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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