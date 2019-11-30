Бакинцам подарили еще один день сказочного путешествия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с большим интересом к детскому музыкальному шоу "Сказочное путешествие с любимыми мультгероями" организаторы спектакля приняли решение повести повторный показ, сообщает Trend Life.

Премьера спектакля состоялась 24 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, и вызвала повышенный интерес зрителей. В связи с этим организаторы приняли решения повторить показ музыкального шоу 26 января 2020 года.

Представление с участием любимых сказочных героев станет настоящим подарком для юных зрителей. Они погрузятся в незабываемую интерактивную музыкальную программу с участием веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, неутомимого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малефисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых героев комиксов и мультфильмов.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало в 12.00 и 15.00

Билеты продаются в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева.)

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