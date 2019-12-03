В Баку Алексей Чумаков решил помирить влюбленную пару (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку с большим успехом прошел сольный концерт популярного российского исполнителя Алексея Чумакова, сообщает Trend Life.

В зале ни одного свободного места, на сцене - бесподобный вокал, живой звук и мощная энергетика. Бакинские зрители встретили певца оглушительными аплодисментами, а он в свою очередь подарил им незабываемый вечер, полный прекрасных мелодий и искренней романтики.

Исполнив несколько композиций, Алексей Чумаков обратился к зрительской аудитории. "Все билеты на мое выступление были распроданы за несколько дней. Это еще раз доказывает вашу любовь. На этой сцене стоят артисты, которые благодарят каждого из вас за то, что вы есть в нашей жизни", - сказал певец, добавив, что дважды выступал на фестивале "ЖАРА", и каждый раз это были невероятные эмоции.

Кстати, исполнитель дал несколько рекомендаций поклонникам о том, как себя нужно вести на его концерте. Как оказалось, это совсем несложно, зрители просто должны чувствовать себя свободно, а именно, если им захочется танцевать - то нужно танцевать, появится желание сфотографироваться и пообщаться - то Алексей Чумаков всегда только "за".

"Бакинцы – это люди с определенным высоким уровнем культуры. Всегда с огромной радостью приезжаю в этот потрясающий город", - добавил он.

На концерте Алексей Чумаков исполнил свои хиты и новые песни. "Небо в твоих глазах", "Тут и там", "Девочка, девушка, женщина", "Необыкновенная", "Девочка-море" и многие другие композиции зал пел вместе с артистом.

Атмосфера на концерте была очень теплая, публика танцевала, пела, фотографировалась с артистом. А одна из зрительниц решила оказать добрую услугу своим друзьям, и попросила Алексея Чумакова помирить поссорившихся влюбленных.

"Если вы точно не должны быть друг с другом, то не мучайте ни себя, ни друзей. Если же чувствуете, что должны быть вместе, то будьте вместе. Жизнь настолько скоротечна, наслаждайтесь этим миром…" - дал совет Чумаков.

Концерт прошел на одном дыхании, все зрители ушли, полные впечатлений и ярких эмоций.

(Автор: Джани Бабаева)

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