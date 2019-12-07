В Баку открылся красочный фестиваль "Путешествие в мир ковров" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра 7-8 декабря проходит красочный детский фестиваль "Путешествие в мир ковров" (Xalça diyarına səyahət), сообщает Trend Life. Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры Азербайджана.

Фестиваль посвящен 10-летию Детского отделения музея. Гостям представлена развлекательная программа с викторинами и квестами, сказочными героями, конкурсом рисунков, мастер-классами, кукольными спектаклями, фотозоной, фейс-артом, арт-терапией, песнями и танцами и т.д. Для детей проводится полные сюрпризов феерический карнавал, с фейерверком и подарками. Организована благотворительная ярмарка-продажа общественного объединения реабилитации инвалидов “Gülsam”, работ кружков Детского отделения музея и т.д.

Все собранные средства будут перечислены на банковские счета детей, страдающих тяжелым заболеванием.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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