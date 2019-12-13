Художник, влюбленный в Каспий – 90-летие Надира Гасымова в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 17 декабря состоится открытие выставки работ народного художника Надира Гасымова (1928–2000 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Выставка посвящена 90-летию со дня рождения народного художника, воспевающего в своих произведениях иногда бушующий, иногда смолкающий Каспий, покорителей моря-нефтяников, красоту природы Азербайджана, человеческий труд, людей науки и искусства, а также женскую красоту.

Период творчества Надира Гасымова охватывает более половины века, начиная с конца 1940 до 2000 года. Мастер, творивший в различных жанрах и на разные темы, в первую очередь, запомнился как воспеватель Абшерона и Каспийского моря, романтик, создавший целый ряд табло, вошедшие в "золотой фонд" нашего искусства.

Художник, живший и творивший в Баку, чувствуя ежедневный ритм этого промышленного городка, ощущая возвышенную романтику необычного климата Абшерона, видя покорность старца-Каспия перед человеком, воспевал их в своем творчестве. В своих картинах художник в свойственной ему манере изображал опаленную солнцем и пропитанную нефтью землю, иногда бушующее, иногда умиротворенное волнистое море, нефтяные скважины, расположенные на суше и под водой. Благодаря его художественному подходу ставшим привычными для глаз промышленным объектам была придана романтичная форма и настроение, своими первыми промышленными пейзажами художник смог утвердить себя и сформировать свой собственный стиль. В основе этих промышленных пейзажей лежит труд человека и то, как он пожинает плоды своего труда.

В середине 50 годов прошлого года Надир Гасымов создал портреты известных личностей Азербайджана - народных артистов СССР Бюльбюля и Марзии Давудовой, а также бурового мастера Гюльбалы Алиева. Смотря на эти табло, мы видим делающего свои первые шаги в искусстве, но имеющего свой индивидуальный подход художника. Эти особенности отчетливо прослеживаются в портрете ветерана нефтяной промышленности Гюльбалы Алиева. Сам художник отмечал: "В 1954 году я встретился с очень интересным и прекрасным человеком, ветераном-нефтяником нашей республики, Героем Социалистического Труда Гюльбалой Алиевым. Эти встречи играли большую роль для меня, и я создал его портрет. Но проделанная им работа, его мысли и образ, сотворенный средь скважин, еще долгое время представал перед моими глазами".

Самой любимой темой художника был не только Каспий. Он часто посещал районы Азербайджана, получал нескончаемое вдохновение от природы, воспевал простых тружеников и женскую красоту. В 1960 годы он создает такие работы, как "На хлопковом поле", "На рисовых полях", "На Лянкяранском базаре", "Подруги", " Лянкяранские девушки" и другие.

Около 100 работ художника хранятся в различных музейных коллекциях России, музеях стран СНГ, а также в музеях и частных коллекциях США, Бельгии, Франции, Германии, Турции, Испании, Болгарии, Югославии, Чехословакии.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.