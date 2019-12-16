Мануальная техника Фуада Ибрагимова покорила Ригу - победа фатума и эмоциональное потрясение (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В главном концертном зале Риги – величественном здании Большой гильдии состоялся концерт Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО) под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Азербайджана в Латвии.

Латвийская публика уже успела познакомиться с творчеством Фуада Ибрагимова. В сентябре дирижер принял участие в фестивале камерного оркестра «Kremerata Baltica» в Юрмале по приглашению художественного руководителя оркестра, всемирно известного музыканта Гидона Кремера.

В программу концерта в Большой гильдии были включены выдающиеся образцы мировой симфонической музыки - Пятая симфония Чайковского, увертюра к опере "Волшебной флейте" и Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. Концерт прошел при аншлаге и яркие овации зрителей, уже за полтора месяца все билеты были куплены.

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмруд Дадашзаде поделилась своими впечатлениями о вечере.

"Эпиграфом концерта стала увертюра к "Волшебной флейте", исполненная искрометно, на едином дыхании. Сразу стала ясно, что между дирижером и оркестром сложился хороший контакт, полное взаимопонимание. В кларнетовом концерте солировал Мартиньш Цирценис- первый кларнет ЛНСО, "непревзойденный волшебник романтической кантилены", как пишут о нем в буклете ЛНСО. Действительно, Цирценис словно держал в своих руках волшебный кларнет, звучание которого отличалось богатством красок: а кантилена моцартовских тем, "пропетая" музыкантом, очаровывала своей изумительной красотой", - отметила музыкант.

Центральным сочинением концерта стала Пятая симфония Чайковского, концепция которой и по сей день является предметом музыковедческих дискуссий. Финал симфонии трактуется, в зависимости от дирижера, и как победа сил разрушения и зла, и как торжество света и добра.

"Днями ранее симфония прозвучала в Риге в концерте Национального филармонического оркестра России под управлением знаменитого Владимира Спивакова. За счет применения attacca (части симфонии следовали друг за другом без перерыва), произведение предстало как единое масштабное драматическое полотно, что в принципе не вызывало возражений в виду наличия лейттемы, пронизывающей все развитие. Трактовка Фуада Ибрагимова отличалась большей динамичностью. Каждая часть прозвучала, как звено драмы – необходимое и значительное. Одна из проблем данной симфонии - некая обособленность разделов формы первой части, т.н. «драматургические швы», о которых писал и сам композитор. С первых же тактов установив активный темпоритм сочинения, Фуад Ибрагимов преодолел дискретность линии развития: сонатная форма первой части приобрела единство, а атмосфера наполнилась крайним напряжением. В то же время это не помешало подчеркнуть контрасты, некоторые из которых достигали чуть ли не шекспировских масштабов. Каждое вторжение темы рока буквально сотрясало своей угрожающей силой. А паузы, возникающие после драматических кульминаций, будоражили душу. Лирический центр симфонии - вальс прозвучал как печально- щемящее воспоминание. К концу части, казалось бы появилась надежда на свет, но неумолимая поступь темы рока вновь вернула развитие в изначальное драматическое русло", - отметила Зюмруд Дадашзаде.

Финал стал смысловым итогом симфонии, однозначно утверждая победу фатума – фатума управляющего людскими судьбами. Чуть обострив ритмический рисунок главной темы за счет особой акцентуации, дирижер добился желаемого результата: в ее трактовке появились даже гротесковые черты. Трансформация лейтобраза симфонии произвела поразительный эффект.

"Особо хочу отметить замечательную мануальную технику дирижера: его жесты удивительно точны, движения рук пластичны и экспрессивны. Энергия дирижера, подхваченная оркестром, транслировалась в зал: возникла своеобразная "вольтова дуга" между музыкантами и слушателями, что не так часто происходит на вечерах классической музыки. По окончании концерта воцарилась звенящая пауза. Эти несколько секунд тишины очень ценны: они - красноречивое свидетельство эмоционального потрясения, пережитого аудиторией. Затем зал буквально взорвался аплодисментами, неоднократно вызывая азербайджанского дирижера на сцену. Поблагодарив весь оркестр, Фуад Ибрагимов особенно выделил духовую группу: в симфонии роль духовых инструментов велика! Рижские музыканты блестяще справились с многочисленными сольными и ансамблевыми хитросплетениями партитуры. Хочу заметить, что в Большой гильдии есть прекрасная традиция. Перед концертом слушатели имеют возможность пообщаться с музыкантами, задать интересующие их вопросы. Это помогает лучшему восприятию предстоящего концерта. Думаю, можно взять на вооружение данный замечательный опыт. Отмечу, что Фуад Ибрагимов, «поражающий всех яркой музыкальностью и восточной страстностью» (так он был представлен в буклете ЛНСО) перед концертом покорил слушателей еще и своим природным обаянием, вниманием и тактом. А аудитория Большой гильдии – особая: чуткая, немного сдержанная, но и очень благодарная, влюбленная в музыку", - отметила музыкант.

Концерт ЛНСО с молодым азербайджанским дирижером Фуадом Ибрагимовым удался на славу. За кулисами он попал в окружение слушателей и музыкантов оркестра, многие из которых выражая свое восхищение, с настойчивостью повторяли: "Снова приезжайте в Ригу! Будем вас ждать".

"В истории латвийско-азербайджанских музыкальных связей есть примечательный факт: в первой четверти ХХ века, с 1916 по 1922 год в оперном театре Баку работал в качестве дирижера композитор Язеп Медыньш -классик латышской музыки, автор двух опер, ряда крупных симфонических опусов. А разбирая архивные документы моего учителя - одной из первых женщин-композиторов Азербайджана Адили Гусейнзаде, я наткнулась на имя хормейстера, заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР Я.А.Абрамиса, который в середине 50-х годов преподавал в Азербайджанской Государственной Консерватории и руководил постановкой хоровых произведений азербайджанских композиторов. Очень хотелось, чтобы сотрудничество великолепного Латвийского национального оркестра с азербайджанским дирижером, столь успешно начатое, имело бы свое продолжение, что, несомненно, послужит развитию культурных отношений между двумя странами", - добавила Зюмруд Далашзаде.

Фуад Ибрагимов - воспитанник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, выпускник Кёльнской консерватории, дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, главный дирижер Baku Chamber Orchestra, Мюнхенского молодежного симфонического оркестра (Neue Philharmonie München). В 2019 году удостоился международной премии "Золотая чинара", учрежденной Фондом Гейдара Алиева. Эта высокая награда дирижеру была присуждена за активное участие в проектах, служащих сохранению и популяризации национального наследия. Лауреат международных конкурсов. С успехом выступал в России, Японии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Румынии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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