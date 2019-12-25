ТОП-5 азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" представил Trend Life ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год.

Азербайджанские фильмы

1. "Əfsanə qayıdır" – режиссер Эмиль Абдуллаев

2. "Bombaltı" – режиссер Рауф Аджагвердиев

3. "Vəziyyət rusca" – режиссер Эльмир Сулейманов

4. "Məhəllə" – режиссер Исмаил Зейналов

5. "Niyə?" – режиссер Руслан Гусейнов

Зарубежные фильмы

1."Koğuştakı mucize" – режиссер Мехмет Ада Озтекин (Турция)

2. "Öldür Beni Sevgilim" – режиссер Шенол Сонмез (Турция)

3. "Проклятие Аннабель 3" - режиссер Гари Доберман (США)

4. "Receb İvedik 6" – режиссер Тоган Гекбакар (Турция)

5. "Aşk bumu" – режиссер Омер Угур (Турция)

Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.

(Автор: Вугар Иманов)

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