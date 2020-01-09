Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)

9 января 2020 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинокомпания Narimanfilm объявляет набор группы подростков, состоящей из 3-х человек, в возрасте от 13 до 18 лет, для участия на Международном кинофестивале Taoba International Youth Film Festival в качестве членов жюри.

Taoba International Youth Film Festival - это одно из уникальных событий в мире кино, где членами жюри являются подростки из разных стран мира и которое проводится уже третий год. В этом году мероприятие пройдет с 10 по 14 апреля и за это время подростки из разных стран мира просмотрят и оценят большое количество фильмов на английском языке. Участники фестиваля будут иметь возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определять победителя конкурса.

Сам фестиваль будет проходить в городе Тбилиси, столице Грузии. За время фестиваля кроме просмотра фильмов также предусмотрена широкая культурная программа, лекции и мастер-классы. На время фестиваля подростки будут проживать в отеле в центре Тбилиси. Хорошее знание английского языка обязательно.

Контакты: Кинокомпания “Нариманфильм”. Адрес: Наримановский район, Зия Бунядов 1965. Бизнес-центр "Chinar Park". Тел: +994 12 564 38 09, моб. +99455 671 63 35. E-mail: jgahramanova@narimanfilm.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
  • Азербайджанцы от 13 до 18 лет могут принять участие в Taoba International Youth Film Festival (ФОТО)
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